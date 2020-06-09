Требуется подправить дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка675 просмотров

Доброго времени суток.

Нужно подправить дизайн, перенести колонку новостей, размеры блоков, лого и.т.д

Подробности в ТЗ

С Уважением

5 лет назад
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