Есть турбо страница https://protection.turbo.site/ Нужно на основе ее контента сделать ее нормальный дизайн и сверстать в турбосайт или турбостраницу. Если результат работы понравится, то возможно постоянное сотрудничество
Требуется подправить дизайн
Доброго времени суток.
Нужно подправить дизайн, перенести колонку новостей, размеры блоков, лого и.т.д
Подробности в ТЗ
С Уважением
Заявки фрилансеров
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