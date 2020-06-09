Сменить дизайн сайта

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Закрыт33 заявки854 просмотра

Нужно сменить дизайн сайта. Образцы и заданиепредставим. Количество всего 12 - 13 страниц. Сроки желательно 1 -2 дня.  Цена 250 -300 руб за страницу. Главная 500 -

800 в среднем. Есть готовые идеи, но нужно доработать и предложить в других цветах.

За верстку дополнительная оплата.

5 лет назад
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