Дизайн и верстка лендинга

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка143 просмотра

Нужно сделать дизайн лендинга ( 5 экранов) по продаже запчастей

5 лет назад
kaptilova
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

darina_may
26 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$180
10 дней
Escrow
Очень прияно впечетлена настолько быстро был сверстан сайт и настолько точно почти с первого раза подобранный сам дизайн. Качество супер , скорость отличная . Перед этим работала с другими разработчиками и очень намучалась Поэтому очень ценю отличных специалистов своего дела . Огромное Вим за это спасибо!
Быстро нашли общий язык, постоянно на связи, отличный заказчик) Спасибо за проект))

Заявки фрилансеров

darina_may
26 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад

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