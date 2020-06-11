Дизайн и верстка лендинга

Очень прияно впечетлена настолько быстро был сверстан сайт и настолько точно почти с первого раза подобранный сам дизайн. Качество супер , скорость отличная . Перед этим работала с другими разработчиками и очень намучалась Поэтому очень ценю отличных специалистов своего дела . Огромное Вим за это спасибо!