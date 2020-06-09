Сайт аккаунты соцсетей, каталог, полиграфия в одном стиле

1. Здравствуйте. Во краткое т/З для работы по дизайну.

Создать визуальный стиль для рекламных коммуникаций.

Разработать элементы воронки продаж из сайта аккаунтов соцсетей, каталога, полиграфиидля продвижения товаров в категории мужского костюма для церемоний и торжеств

(впускной, свадьба, премия, раут, важное событие, шоу) и вовлечение в услугу по

подбору полного образа от имидж-консультанта сети наших магазинов;Все это в рамках имеющегося фирменногостиля.Полное Т/З после общения.