Необходим редизайн интернет магазина

Используя исходную информацию, проработать дизайн всех элементов в направлении дружественности UI, юзабилити.

На большинство блоков предоставим прототипы, с исходной информацией.

Дизайн должен быть приемущественно в красных, серых, белых и черных тонах.

Верстка сайта должна быть выполнена сиспользованием языка HTML на Bootstrap.

Сайт иприложение должны корректно отображаться в4 форматах в адаптивной верстке: компьютер, планшет, телефон, лежачийтелефон.

Адаптивная вёрстка предполагает отсутствие горизонтальной полосы прокруткии масштабируемых областей при просмотре на любом устройстве, читабельный текст и большие области для кликабельных элементов. С помощью медиазапросов можно управлять компоновкой и расположением блоков на странице, перестраивая шаблон таким образом, чтобы он адаптировался под разные размеры экранов устройств.

Необходимосоздать дизайн сайта и мобильного приложения, состоящую изследующих элементов:

1. Иконка приложения

2. Логотип (на белом, черном, черно-белом фонах)

3. Инфорграфика (уникальная)

4. Дизайн текстов

5. Push уведомления