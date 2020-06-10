Потрібен дизайн для сайту блогу. Назва сайту "Чай з лимоном". Сайт буде з різними цікавими, повчальними, надихаючими історіями. Приклади сайтів: 1) https://bit.ly/2UuGVsU 2) https://bit.ly/3f8SUUP 3) https://bit.ly/2MNCO6S Потрібно дві сторінки: ...
Необходим редизайн интернет магазина
Необходим редизайн интернет магазина
- Используя исходную информацию, проработать дизайн всех элементов в направлении дружественности UI, юзабилити.
- На большинство блоков предоставим прототипы, с исходной информацией.
Верстка сайта должна быть выполнена сиспользованием языка HTML на Bootstrap.
Сайт иприложение должны корректно отображаться в4 форматах в адаптивной верстке: компьютер, планшет, телефон, лежачийтелефон.
Адаптивная вёрстка предполагает отсутствие горизонтальной полосы прокруткии масштабируемых областей при просмотре на любом устройстве, читабельный текст и большие области для кликабельных элементов. С помощью медиазапросов можно управлять компоновкой и расположением блоков на странице, перестраивая шаблон таким образом, чтобы он адаптировался под разные размеры экранов устройств.
Необходимосоздать дизайн сайта и мобильного приложения, состоящую изследующих элементов:
1. Иконка приложения
2. Логотип (на белом, черном, черно-белом фонах)
3. Инфорграфика (уникальная)
4. Дизайн текстов
5. Push уведомления
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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