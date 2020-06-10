Необходим редизайн интернет магазина

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Закрыт17 заявок544 просмотра

Необходим редизайн интернет магазина

  • Используя исходную информацию, проработать дизайн всех элементов в направлении дружественности UI, юзабилити.
  • На большинство блоков предоставим прототипы, с исходной информацией.
Дизайн должен быть приемущественно в красных, серых, белых и черных тонах.

Верстка сайта должна быть выполнена сиспользованием языка HTML на Bootstrap.

Сайт иприложение должны корректно отображаться в4 форматах в адаптивной верстке: компьютер, планшет, телефон, лежачийтелефон. 

Адаптивная вёрстка предполагает отсутствие горизонтальной полосы прокруткии масштабируемых областей при просмотре на любом устройстве, читабельный текст и большие области для кликабельных элементов. С помощью медиазапросов можно управлять компоновкой и расположением блоков на странице, перестраивая шаблон таким образом, чтобы он адаптировался под разные размеры экранов устройств.

 

Необходимосоздать дизайн сайта и мобильного приложения, состоящую изследующих элементов:

1. Иконка приложения

2. Логотип (на белом, черном, черно-белом фонах)

3. Инфорграфика (уникальная)

4. Дизайн текстов 

5. Push уведомления

BootstrapHTML
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