Дизайн лендинга

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Завершен127 заявок1217 просмотров

Требуется:

Дизайн лендинга на тематику перевозок груза, примерно 4-5 экранов

Мокап с текстами будет предоставлен

От вас жду цены и портфолио

5 лет назад
fxxer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
$80
23 дня
Отличный исполнитель! На этом проекте я был посредником, и Андрей стойко выстоял все хотелки и переделки заказчика! Хороший исполнитель. Обращусь еще
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

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