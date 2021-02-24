Меня зовут Сергей. Я занимаюсь веб-дизайном в различных направлениях ( Landing page, визитки, баннеры, дизайн упаковки, наружная реклама, имею небольшой опыт в создании логотипов). Иду в ногу со временем!
Постоянное обучаюсь и совершенствуюсь
- Изучу Ваше ТЗ и Бриф
- Изучу рынок в Вашей нише
- Изучу конкурентов, изучу их сильные и слабые стороны
- Подберу цвета и шрифты Вашего будущего сайта
- Выдержу выбранную тематику
- Повышу конверсию сайта
- Выполню работу в установленные сроки без повышения оплаты
- Помощь на всех этапах разработки
Предпочитаю работать поэтапно:
- Обсуждение деталей, заполнение Брифа, формирование ТЗ
- Обсуждение и установление сроков и бюджета
- Определение этапов оплаты. Предпочитаю работать поэтапно, с частичной оплатой по этапам выполнения работы (подробнее в лс)
- Работа над проектом, внесение правок
- Завершение проекта, оплата
- Я высылаю Вам исходные файлы и материалы
- Обмен отзывами
Всякое бывает
Не возьму дополнительную плату за совет, за правки!
Сделаю приятные подарки при объемных проектах
Если Вам не понравится дизайн на начальных этапах разработки, я верну Вам аванс в полном объеме.
Если Вы сомневаетесь, я могу сделать Вам перед самой работой дизайн одного экрана (не главного), без внесения оплаты, в выбранной Вами тематике. Для уменьшения Ваших сомнений.
Нужен сайт под ключ???
Если Вас интересует сайт под ключ, в этом я Вам смогу помочь. Работаю с хорошим верстальщиком. Я разрабатываю дизайн, концепцию - он, верстает и при необходимости настраивает на хостинге и домине.
Сделаю верстку на Tilda при необходимости (обсуждаем в лс)
Профессиональные навыки
- Работаю в Figma, владею adobe phptoshop, adobe illustrator.
- Разрабатываю индивидуальные иконки, подбираю стилистику к сайту.
- Рисую векторные изображения, любой сложности.
- Подбираю микро анимации Вашего сайта.
Работаю каждый день с 9.00 до 24.00
Для связи:
- WhatsApp +7 938 477 25 34
- Telegram @litvinovsergey
- почта [email protected]
Посмотрите мое портфолио, там много интересного
Портфолио
- Barber shop, адаптирован под разные экраны57 просмотров
- Лендинг кейтеринг компании60 просмотров
- Главная страница fashion56 просмотров
- Главная страница тур оператора51 просмотр
- Строительство каминов Landing page40 просмотров
- Марафон саморазвития35 просмотров
- Landing page компании прогулок на аэростатах38 просмотров
- Резюме43 просмотра