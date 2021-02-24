litvinovsergey

Сергей litvinovsergey

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Здравствуйте!

Меня зовут Сергей. Я занимаюсь веб-дизайном в различных направлениях ( Landing page, визитки, баннеры, дизайн упаковки, наружная реклама, имею небольшой опыт в создании логотипов). Иду в ногу со временем!

Постоянное обучаюсь и совершенствуюсь

Посмотрите детальное резюме

  • Изучу Ваше ТЗ и Бриф
  • Изучу рынок в Вашей нише
  • Изучу конкурентов, изучу их сильные и слабые стороны
  • Подберу цвета и шрифты Вашего будущего сайта
  • Выдержу выбранную тематику
  • Повышу конверсию сайта
  • Выполню работу в установленные сроки без повышения оплаты
  • Помощь на всех этапах разработки

Предпочитаю работать поэтапно:

  • Обсуждение деталей, заполнение Брифа, формирование ТЗ
  • Обсуждение и установление сроков и бюджета
  • Определение этапов оплаты. Предпочитаю работать поэтапно, с частичной оплатой по этапам выполнения работы (подробнее в лс)
  • Работа над проектом, внесение правок
  • Завершение проекта, оплата
  • Я высылаю Вам исходные файлы и материалы
  • Обмен отзывами

Всякое бывает

Не возьму дополнительную плату за совет, за правки!

Сделаю приятные подарки при объемных проектах

Если Вам не понравится дизайн на начальных этапах разработки, я верну Вам аванс в полном объеме.

Если Вы сомневаетесь, я могу сделать Вам перед самой работой дизайн одного экрана (не главного), без внесения оплаты, в выбранной Вами тематике. Для уменьшения Ваших сомнений.

﻿Нужен сайт под ключ???

Если Вас интересует сайт под ключ, в этом я Вам смогу помочь. Работаю с хорошим верстальщиком. Я разрабатываю дизайн, концепцию - он, верстает и при необходимости настраивает на хостинге и домине.

Сделаю верстку на Tilda при необходимости (обсуждаем в лс)

Профессиональные навыки

  • Работаю в Figma, владею adobe phptoshop, adobe illustrator.
  • Разрабатываю индивидуальные иконки, подбираю стилистику к сайту.
  • Рисую векторные изображения, любой сложности.
  • Подбираю микро анимации Вашего сайта.

Работаю каждый день с 9.00 до 24.00

Для связи:

Посмотрите мое портфолио, там много интересного

Дизайн сайтов
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