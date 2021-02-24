Здравствуйте!

Меня зовут Сергей. Я занимаюсь веб-дизайном в различных направлениях ( Landing page, визитки, баннеры, дизайн упаковки, наружная реклама, имею небольшой опыт в создании логотипов). Иду в ногу со временем!

Постоянное обучаюсь и совершенствуюсь

Посмотрите детальное резюме

Изучу Ваше ТЗ и Бриф

Изучу рынок в Вашей нише

Изучу конкурентов, изучу их сильные и слабые стороны

Подберу цвета и шрифты Вашего будущего сайта

Выдержу выбранную тематику

Повышу конверсию сайта

Выполню работу в установленные сроки без повышения оплаты

Помощь на всех этапах разработки

Предпочитаю работать поэтапно:

Обсуждение деталей, заполнение Брифа, формирование ТЗ

Обсуждение и установление сроков и бюджета

Определение этапов оплаты. Предпочитаю работать поэтапно, с частичной оплатой по этапам выполнения работы (подробнее в лс)

Работа над проектом, внесение правок

Завершение проекта, оплата

Я высылаю Вам исходные файлы и материалы

Обмен отзывами

Всякое бывает

Не возьму дополнительную плату за совет, за правки!

Сделаю приятные подарки при объемных проектах

Если Вам не понравится дизайн на начальных этапах разработки, я верну Вам аванс в полном объеме.

Если Вы сомневаетесь, я могу сделать Вам перед самой работой дизайн одного экрана (не главного), без внесения оплаты, в выбранной Вами тематике. Для уменьшения Ваших сомнений.

﻿Нужен сайт под ключ???

Если Вас интересует сайт под ключ, в этом я Вам смогу помочь. Работаю с хорошим верстальщиком. Я разрабатываю дизайн, концепцию - он, верстает и при необходимости настраивает на хостинге и домине.

Сделаю верстку на Tilda при необходимости (обсуждаем в лс)

Профессиональные навыки

Работаю в Figma, владею adobe phptoshop, adobe illustrator.

Разрабатываю индивидуальные иконки, подбираю стилистику к сайту.

Рисую векторные изображения, любой сложности.

Подбираю микро анимации Вашего сайта.

Работаю каждый день с 9.00 до 24.00

Для связи:

WhatsApp +7 938 477 25 34

Telegram @litvinovsergey﻿﻿﻿

почта [email protected]

Посмотрите мое портфолио, там много интересного