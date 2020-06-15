Здравствуйте! Я разрабатываю UI/UX дизайн сайтов, landingpage, мобильных приложений в Photoshop и Figma, создание сайтов на Тильде.
Могу предложить Вам свои услуги по созданию:
- Дизайна сайта
- Дизайн landing page
-создание сайтов на Тильде
Примеры моих работ Вы можете посмотреть по ссылке https://www.behance.net/tg_dezignweb
Алгоритм работы со мной включает в себя следующие этапы:
- Составление и обсуждение ТЗ (работа осуществляется со строгим соблюдением ТЗ),
- Анализ рынка конкурентов, исследование стилей, цвета, шрифтов,
- Отрисовка макета, обсуждение внесение правок,
- Разработка дизайна сайта.
При сотрудничестве со мной Вы получаете:
- качественный, уникальный дизайн, который будет эффективно работать для вашего бизнеса.
- оперативный отклик на возникшие вопросы по проекту
- четкое соблюдение сроков и ответственный подход к работе
Портфолио
- Webdesign landingpage "Вина Испании"85 просмотров
- Сайт по продаже садовой техники99 просмотров
- Дизайн сайта магазина по продаже косметики78 просмотров
- Дизайн сайта по продаже мягкой мебели83 просмотра