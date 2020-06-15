UI/UX WebDesigner

Здравствуйте! Я разрабатываю UI/UX дизайн сайтов, landingpage, мобильных приложений в Photoshop и Figma, создание сайтов на Тильде.

Могу предложить Вам свои услуги по созданию:

- Дизайна сайта

- Дизайн landing page

-создание сайтов на Тильде

Примеры моих работ Вы можете посмотреть по ссылке https://www.behance.net/tg_dezignweb

Алгоритм работы со мной включает в себя следующие этапы:

- Составление и обсуждение ТЗ (работа осуществляется со строгим соблюдением ТЗ),

- Анализ рынка конкурентов, исследование стилей, цвета, шрифтов,

- Отрисовка макета, обсуждение внесение правок,

- Разработка дизайна сайта.

При сотрудничестве со мной Вы получаете:

- качественный, уникальный дизайн, который будет эффективно работать для вашего бизнеса.

- оперативный отклик на возникшие вопросы по проекту

- четкое соблюдение сроков и ответственный подход к работе