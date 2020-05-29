👍Удобные сайты с приятным дизайном 👍Упаковка соц. сетей. 👍Создание рекламных баннеров и пр.

?Я в социальных сетях:

? Behance

? Dribbble

? VK

? Facebook

? Telegram: @stas_dyda

? email: [email protected]

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? Привет!

Меня зовут Станислав. Мне 27 лет и я UX/UI-дизайнер. Занимаюсь этим делом уже больше 3-х лет и это мне нравится. Проектирую и рисую проекты, продумывая каждую деталь, от регистрации до конечной цели пользователя. Мобильные приложения, лендинги, многостраничные сайты, дашборды и даже целые продукты - все это было на моем опыте. Каждый проект стараюсь делать уникальным, но в то же время удобным, приятным и понятным.

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О работе

Работаю по предоплате 50%. Если очень сильно расходимся во мнениях и идеях реализации проекта, предоплату возвращаю и дружно расходимся ?

Делаю свою работу качественно и в срок.

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок или даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи, а не «сделай красиво» ?

Никуда не пропадаю! На связи, преимущественно, с 10.00 до 22.00 без выходных.

С каменным лицом отношусь к правкам? (но без фанатизма)

Правки являются неотъемлемой частью работы и доведения её до конечного желаемого результата. Поэтому не вижу ничего криминального в их наличии.

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Оплата осуществляется одним из следующих способов:

Visa/Mastercard (UAH)

Криптовалюта