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? Привет!
Меня зовут Станислав. Мне 27 лет и я UX/UI-дизайнер. Занимаюсь этим делом уже больше 3-х лет и это мне нравится. Проектирую и рисую проекты, продумывая каждую деталь, от регистрации до конечной цели пользователя. Мобильные приложения, лендинги, многостраничные сайты, дашборды и даже целые продукты - все это было на моем опыте. Каждый проект стараюсь делать уникальным, но в то же время удобным, приятным и понятным.
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О работе
Работаю по предоплате 50%. Если очень сильно расходимся во мнениях и идеях реализации проекта, предоплату возвращаю и дружно расходимся ?
Делаю свою работу качественно и в срок.
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок или даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи, а не «сделай красиво» ?
Никуда не пропадаю! На связи, преимущественно, с 10.00 до 22.00 без выходных.
С каменным лицом отношусь к правкам? (но без фанатизма)
Правки являются неотъемлемой частью работы и доведения её до конечного желаемого результата. Поэтому не вижу ничего криминального в их наличии.
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Оплата осуществляется одним из следующих способов:
Visa/Mastercard (UAH)
Криптовалюта
Портфолио
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