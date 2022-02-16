Вставить переведенный текст на сайт

HTML-версткаЗакрыт10 заявок814 просмотров
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Есть готовый сайт в 3-х адаптивах https://a-maxtrade.com/

На данный момент только 2 страницы

Есть перевод на английский 

Нужно создать версию на английском, настроить переключатель и заменить везде текст (модалки и пр)

От вас цена и время работы в часах

2 года назад
stas_dyda
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
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