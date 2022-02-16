Вставить переведенный текст на сайт

Задачи: – верстка и сборка новых страниц в личном кабинете сервиса (Create, Read, Update, Destroy) – доработки по странице переписок между клиентами и бизнесом (единое окно чатов) – запустить раздел биллинг в личном кабинете – поменять дизайн страницы в ...
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Есть готовый сайт в 3-х адаптивах https://a-maxtrade.com/
На данный момент только 2 страницы
Есть перевод на английский
Нужно создать версию на английском, настроить переключатель и заменить везде текст (модалки и пр)
От вас цена и время работы в часах
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