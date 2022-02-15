Срочно, верстка html письма под рассылку

Добрый день! Мой проект. Сайт сделан на платформе Mobirise, из которого я выгружаю файлы сайта и кладу на фтп, поэтому, мне нужно указывать, где были сделаны изменения.Либо, вы скачиваете Mobirise и плагин для редактирования кода, я отдаю ...
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Нужно помочь решить задачу с масштабированием гифки. 90% верстки готово, нужно лишь в шапке письма расположить 2 логотипа и гифку, чтобы это не съезжало. Нужен опытный человек который уже верстал письма.
В отклике указывайте телеграм, работать начинать нужно сейчас. Дедлайн 2 часа
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Здравствуйте, у нас уже есть HTML верстка, но исполнитель слился!!! Макет скину лично, пожалуйста указывайте точную цену!Завершен2 года назад
Добрый день! Вот ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1YKhY-fTnZAyHqxpTZ8Wri_XnHGNwlQW4/edit?usp=sharing&ouid=114447089773778188632&rtpof=true&sd=true Страницы: 1. Общая страница новостей и акций. 2. Текстовая страница для новостей и акций. 3. Все остальные текстовые страницы (единый шаблон).HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад