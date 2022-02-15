Срочно, верстка html письма под рассылку

Нужно помочь решить задачу с масштабированием гифки. 90% верстки готово, нужно лишь в шапке письма расположить 2 логотипа и гифку, чтобы это не съезжало. Нужен опытный человек который уже верстал письма.

В отклике указывайте телеграм, работать начинать нужно сейчас. Дедлайн 2 часа