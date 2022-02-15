Срочно, верстка html письма под рассылку

HTML-версткаЗакрыт9 заявок950 просмотров
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Нужно помочь решить задачу с масштабированием гифки. 90% верстки готово, нужно лишь в шапке письма расположить 2 логотипа и гифку, чтобы это не съезжало. Нужен опытный человек который уже верстал письма. 

В отклике указывайте телеграм, работать начинать нужно сейчас. Дедлайн 2 часа

HTML
2 года назад
aleks92an
Алекс 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
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