Адаптивная верстка сайта, фигма

Требуется сверстать адаптивный проект сделанный в фигме. Фронтенд программирования там нет, просто верстка клиники, макетов главная и пара тройка производных страниц + мобильная версия всего этого.

Проект показываю только в личку, по загрузке думаю верстки не более чем на пару дней.

В заявке указывайте портфолио или прямую ссылку на простые проекты. проверяю на чистоту и качество кода.

Оплата работы на карту сбера/приват банка строго после принятия работы клиникой. (пара дней)