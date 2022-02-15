Верстка для сайта на yii2 (три типа страниц)

HTML-версткаЗакрыт4 заявки993 просмотра
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Добрый день!

Вот ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1YKhY-fTnZAyHqxpTZ8Wri_XnHGNwlQW4/edit?usp=sharing&ouid=114447089773778188632&rtpof=true&sd=true

Страницы:

1. Общая страница новостей и акций.

2. Текстовая страница для новостей и акций.

3. Все остальные текстовые страницы (единый шаблон).

2 года назад
WSPItaly
Роман 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад