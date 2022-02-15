Верстка для сайта на yii2 (три типа страниц)

задача не сложная нужен человек который хотябы работал с пк , бюджет за 1 предмет 10-15 долларов работа легкая но долгая,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Вот ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1YKhY-fTnZAyHqxpTZ8Wri_XnHGNwlQW4/edit?usp=sharing&ouid=114447089773778188632&rtpof=true&sd=true
Страницы:
1. Общая страница новостей и акций.
2. Текстовая страница для новостей и акций.
3. Все остальные текстовые страницы (единый шаблон).
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