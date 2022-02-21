Нужно сделать парсинг ЗНО пример в описании

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задача не сложная нужен человек который хотябы работал с пк , бюджет за 1 предмет 10-15 долларов работа легкая но долгая, 

2 года назад
guest_16151895882364
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
rozhko125
Никита 
20 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 года назад
$15
1 день
RUBWMZ
все отлично рекомендую, были некоторые проблемки но все устранили)
Всё супер! Рекомендую!