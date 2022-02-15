Сверстать сайт

[b]Здравствуйте разработчики![/b] Нужно разработать сайт на Joomla по готовому дизайну сделанном в фотошопе. Из сложного в работе: мультиязычность, галерея, адаптивный дизайн. От вас требуется: 1. Написать примерную цену и сроки за стандартный сайт (потом уже скину ТЗ и окончательно ...