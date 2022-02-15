Сверстать сайт

HTML-версткаЗавершен3 заявки660 просмотров
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2 года назад
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Dv1zhok
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
2 года назад
$700
10 дней
RUB
Андрей заслуженно №1 по верстке на бирже! Профессионал своего дела. Очень качественно выполнил свою работу. Сверстал просто идеально. И постоянно на связи, никуда не пропадает. Настоятельно рекомендую!
Спасибо Виталию за интересный проект! Была выполнена работа над большим паком работ. Виталий всегда был на связи. Четкая коммуникация. Своевременная оплата :) Рекомендую к сотрудничеству как добросовестного заказчика!
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