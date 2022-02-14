Анимация на сайте WEBGL с использованием библиотеки Three.js

Необходимо в точности повторить эффект: https://sergezavyalov.com/Style-Frames-Graphics

Опыт в реализации подобных эффектов.

Данный сайт построен на конструкторе Cargo Site. Данный эффект является базовым для конструктора. Возможно, вам удастся вытащить эффект.

Прошу не отвечать шаблонами и стандартными ответами, а так же запрашивать макет. Необходимо реализовать данный эффект, предположим весь макет, это фон и изображение в левой части экрана, при наведении курсора должно происходить в точности то, что происходит по ссылке выше.

Заранее благодарю за ваши отклики!