Анимация на сайте WEBGL с использованием библиотеки Three.js

HTML-версткаЗакрыт3 заявки675 просмотров
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Необходимо в точности повторить эффект: https://sergezavyalov.com/Style-Frames-Graphics

Опыт в реализации подобных эффектов.

Данный сайт построен на конструкторе Cargo Site. Данный эффект является базовым для конструктора. Возможно, вам удастся вытащить эффект.

Прошу не отвечать шаблонами и стандартными ответами, а так же запрашивать макет. Необходимо реализовать данный эффект, предположим весь макет, это фон и изображение в левой части экрана, при наведении курсора должно происходить в точности то, что происходит по ссылке выше.

Заранее благодарю за ваши отклики!

2 года назад
dmtravx
32 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
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