[b]Здравствуйте разработчики![/b] Нужно разработать сайт на Joomla по готовому дизайну сделанном в фотошопе. Из сложного в работе: мультиязычность, галерея, адаптивный дизайн. От вас требуется: 1. Написать примерную цену и сроки за стандартный сайт (потом уже скину ТЗ и окончательно ...
Анимация на сайте WEBGL с использованием библиотеки Three.js
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в точности повторить эффект: https://sergezavyalov.com/Style-Frames-Graphics
Опыт в реализации подобных эффектов.
Данный сайт построен на конструкторе Cargo Site. Данный эффект является базовым для конструктора. Возможно, вам удастся вытащить эффект.
Прошу не отвечать шаблонами и стандартными ответами, а так же запрашивать макет. Необходимо реализовать данный эффект, предположим весь макет, это фон и изображение в левой части экрана, при наведении курсора должно происходить в точности то, что происходит по ссылке выше.
Заранее благодарю за ваши отклики!
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