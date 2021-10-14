Необходимо в точности повторить эффект: https://sergezavyalov.com/Style-Frames-Graphics Опыт в реализации подобных эффектов. Данный сайт построен на конструкторе Cargo Site. Данный эффект является базовым для конструктора. Возможно, вам удастся вытащить эффект. Прошу не отвечать шаблонами и стандартными ответами, а так же ...