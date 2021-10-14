Разместить магазины на картах, Google Мой Бизнес! Добрый день. Есть 10 магазинов одной сети. Необходимо разместить "визитки", точки на картах, контакты в Google. Самостоятельно не удается, не проходит модерацию. Ждем ваших предложений.
- Наполнение сайтовнет заявокЗакрытгод назад
Сделать Video Logo Intro на готовом шаблоне от Envato! Есть готовый, купленный, лицензионный шаблон. Необходимо в After Effects поместить туда логотип и текст.Анимация14 заявокЗакрытгод назад
- $200
Иллюстрация. Изобразить человека. NFT. Необходимо изобразить человека, в три четверти, бюст. Интересует ваше портфолио. Приведу примеры стилистики, дам примеры по ракурсу, фотографии самого человека. Ожидаю ваши отклики.Иллюстрации и Рисунки36 заявокЗакрытгод назад
Google AdWords. Контекстная реклама (PPC) на западный рынок. США в приоритете. Необходима настройка и ведение РК. Тематика — NFT, Crypto, GameFi, P2E. Важен ваш опыт с проектами на западный рынок. Срочно!Контекстная реклама2 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день! И Слава Украине! Мы готовим благотворительный проект. Лицом нашего проекта станет храбрый защитник Украины и Харькова. Необходимо нарисовать иллюстрацию, портрет человека. Все подробности обсудим с кандидатами. Ждем ваши отклики. Желательно — вектор.Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт2 года назад
Подключить SSL сертификат к сайту! Сайт на сервере от Digital Ocean.Системное администрирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Приветствую! Необходима атмосферная композиция в духе игр NFS (Carbon, Underground, Heat) а также фильмов "Форсаж". Есть референсы. Ночной город, дорога, блики света, Blur фона от скорости, фон — ночной город, архитектура, либо же горный пейзаж (ландшафт). Автомобиль во главе ...3D-графика4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо в точности повторить эффект: https://sergezavyalov.com/Style-Frames-Graphics Опыт в реализации подобных эффектов. Данный сайт построен на конструкторе Cargo Site. Данный эффект является базовым для конструктора. Возможно, вам удастся вытащить эффект. Прошу не отвечать шаблонами и стандартными ответами, а так же ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт2 года назад
Приветствую. Необходима качественная верстка, адаптивно, кроссбраузерно. Необходимы эффекты, Parallax (от положения курсора меняется положение иллюстрации, ее частей), а так же эффект Polygon Hover, по примеру. Интересуют предложения по стоимости и сроку. Pixel Perfect. Макеты в Figma. Эффект "кристаллизации", ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт2 года назад
- $100
Необходимо подготовить иллюстрацию в стиле комикса. Есть несколько конкретных автомобилей на выбор художника. Например: Mercedes SLS 1960 BMW M3 E30 Mercedes G 63 AMG 2020 Hummer H1 Примеры стилистики предоставлю в личной переписке. Автомобили могут иметь дополнительные детали и индивидуальные элементы, например, аэрография, ...Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт2 года назад