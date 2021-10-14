dmtravx

Дмитрий dmtravx

 
32 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разместить магазины на картах, Google Мой Бизнес!

    Разместить магазины на картах, Google Мой Бизнес! Добрый день. Есть 10 магазинов одной сети. Необходимо разместить "визитки", точки на картах, контакты в Google. Самостоятельно не удается, не проходит модерацию. Ждем ваших предложений.

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Иллюстрация. Изобразить человека. NFT.

    $200

    Иллюстрация. Изобразить человека. NFT. Необходимо изобразить человека, в три четверти, бюст. Интересует ваше портфолио. Приведу примеры стилистики, дам примеры по ракурсу, фотографии самого человека. Ожидаю ваши отклики.

    Иллюстрации и Рисунки36 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Контекстная реклама (PPC) на западный рынок. США в приоритете.

    Google AdWords. Контекстная реклама (PPC) на западный рынок. США в приоритете. Необходима настройка и ведение РК. Тематика — NFT, Crypto, GameFi, P2E. Важен ваш опыт с проектами на западный рынок. Срочно!

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Иллюстрация, портрет!

    Добрый день! И Слава Украине! Мы готовим благотворительный проект. Лицом нашего проекта станет храбрый защитник Украины и Харькова. Необходимо нарисовать иллюстрацию, портрет человека. Все подробности обсудим с кандидатами.  Ждем ваши отклики. Желательно — вектор.

    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 3D моделирование и рендеринг композиции (автомобили, гонки)

    Приветствую!  Необходима атмосферная композиция в духе игр NFS (Carbon, Underground, Heat) а также фильмов "Форсаж". Есть референсы. Ночной город, дорога, блики света, Blur фона от скорости, фон — ночной город, архитектура, либо же горный пейзаж (ландшафт). Автомобиль во главе ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимация на сайте WEBGL с использованием библиотеки Three.js

    Необходимо в точности повторить эффект: https://sergezavyalov.com/Style-Frames-Graphics Опыт в реализации подобных эффектов. Данный сайт построен на конструкторе Cargo Site. Данный эффект является базовым для конструктора. Возможно, вам удастся вытащить эффект. Прошу не отвечать шаблонами и стандартными ответами, а так же ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка Landing Page (один экран)

    Приветствую. Необходима качественная верстка, адаптивно, кроссбраузерно. Необходимы эффекты, Parallax (от положения курсора меняется положение иллюстрации, ее частей), а так же эффект Polygon Hover, по примеру. Интересуют предложения по стоимости и сроку. Pixel Perfect. Макеты в Figma. Эффект "кристаллизации", ...

    Figma
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Иллюстрация автомобиля

    $100

    Необходимо подготовить иллюстрацию в стиле комикса. Есть несколько конкретных автомобилей на выбор художника. Например: Mercedes SLS 1960 BMW M3 E30 Mercedes G 63 AMG 2020 Hummer H1 Примеры стилистики предоставлю в личной переписке. Автомобили могут иметь дополнительные детали и индивидуальные элементы, например, аэрография, ...

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    2 года назад