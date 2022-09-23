Необходимо выполнить конвертацию двух растровых изображений в формат Artcam. Предоставьте готовые файлы, подготовленные для работы в программе.
Иллюстрация. Изобразить человека. NFT.
Иллюстрация. Изобразить человека. NFT.
Необходимо изобразить человека, в три четверти, бюст.
Интересует ваше портфолио.
Приведу примеры стилистики, дам примеры по ракурсу, фотографии самого человека.
Ожидаю ваши отклики.
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