Иллюстрация. Изобразить человека. NFT.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт36 заявок863 просмотра

Иллюстрация. Изобразить человека. NFT.

Необходимо изобразить человека, в три четверти, бюст.

Интересует ваше портфолио.

Приведу примеры стилистики, дам примеры по ракурсу, фотографии самого человека.

Ожидаю ваши отклики.

NFT
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