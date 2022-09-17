Это запрос моего друга:

Хочу батарейку. Скорее всего на бицепсе , но можно и где-то в другом месте. Батарейка в реале некрасивая, потому хочется как-то интересно её нарисовать. Может с чём-то скомбинировать. Батарейка потому что я очень энергичный, веселый , к тому же Андрей (Андрейка батарейка погремуха со сноубордической тусы). Увлекаюсь бегом, боксом, сноубордингом, бухлом и танцами )