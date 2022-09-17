Нарисовать эскиз тату

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Закрыт17 заявок482 просмотра

Это запрос моего друга:

Хочу батарейку. Скорее всего на бицепсе , но можно и где-то в другом месте. Батарейка в реале некрасивая, потому хочется как-то интересно её нарисовать. Может с чём-то скомбинировать. Батарейка потому что я очень энергичный, веселый , к тому же Андрей (Андрейка батарейка погремуха со сноубордической тусы). Увлекаюсь бегом, боксом, сноубордингом, бухлом и танцами )

3 года назад
tatashka2008
Наталья 
40 лет
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Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kushinchik
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год назад
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$8
3 дня
Escrow

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