Требуется иллюстрация для фан арта по аниме JoJo’s Bizarre Adventure. На фоне фотографии девочки необходимо нарисовать персонажа Наранчу в качестве подарка на день рождения.
Нарисовать эскиз тату
Это запрос моего друга:
Хочу батарейку. Скорее всего на бицепсе , но можно и где-то в другом месте. Батарейка в реале некрасивая, потому хочется как-то интересно её нарисовать. Может с чём-то скомбинировать. Батарейка потому что я очень энергичный, веселый , к тому же Андрей (Андрейка батарейка погремуха со сноубордической тусы). Увлекаюсь бегом, боксом, сноубордингом, бухлом и танцами )
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