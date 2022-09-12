Необходимо оформить карту Юга Сахалина и Курильских островов для печати на А3 с указанием мест для дайвинга (также информация о глубине и подводных обитателях - информация имеется). Карту с информацией и указанием мест пришлю дополнительно. Делается в подарок, надо чтобы выглядела не как просто Карта, а также для украшения интерьера ( будет в рамке)

Срок: до 17.09