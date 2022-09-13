Отрисовать значек "Новый спонсор" на YouTube канал

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок311 просмотров

Поддерживаемые форматы: GIF, PNG, JPG. Минимальный размер картинки: 32 x 32 пикс. Размер файла должен быть менее 1 МБ. Соотношение сторон: 1:1. Тематика канала юридическая, хотел бы отразить это в значках https://www.youtube.com/c/procedurelaw/

3 года назад
labirinth
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Заявки фрилансеров

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