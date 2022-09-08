Необходимо нарисовать/оформить анимацию к небольшой игре

Референс - https://www.youtube.com/watch?v=Oh5zf6WV92E&t

Также обращение к работникам сервиса - писать мне от имени фрилансера по заданию, вести бессодержательную беседу, тратить мое время а затем жаловаться на использование нецензурной лексики с моей стороны впредь не следует.

Почему - указано в переписке, надеюсь, понятно. Пишите и жалуйтесь кому-либо другому, раз заняться нечем