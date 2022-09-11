Принт для футболок

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Закрыт25 заявок591 просмотр

нужно придумать принты для футболок в фотошопе по тематике дрейн,реп,чиф киф, стрит вир, и что нибуть в этом стиле. Сделано это должно быть в фотошопе псд формате исходники и примеры вышлю

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