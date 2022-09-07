Нарисовать иллюстрацию по фото

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Закрыт23 заявки703 просмотра

Ищу иллюстратора. Нужно отрисовать иллюстрацию по фото. Прикладываю примеры, которые делали для другого проекта. То есть нужна иллюстрация в мультяшном стиле. Итоговое изображение должно выглядеть немного дерзко.

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