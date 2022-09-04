Необходимо разработать 2D-персонажа, вдохновленного стилем Закатуна и Мирби. Персонаж должен иметь простые глаза и пурпурную шапку, а также быть выполнен в простом дизайне. Учитывайте возможность использования синего или другого цвета для деталей.