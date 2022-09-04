Изобразить фигуру (очертания, не более)

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Закрыт10 заявок388 просмотров

на разных листах, чтобы получилась цельная картинка

3 года назад
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Заявки фрилансеров

Алиса
 
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