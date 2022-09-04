Требуется создание иллюстрации Ириски. Работа для художников, которые могут выполнить качественный рисунок. Задача включает в себя художественное оформление и проработку деталей.
Изобразить фигуру (очертания, не более)
на разных листах, чтобы получилась цельная картинка
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