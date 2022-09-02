Требуется выполнить отрисовку 6 хирургических нитей с показом в разрезе и заменить цвет для 8 нитей. Пример работы предоставлен для ориентира.
Котики: арт в стиле реализм
Нужно отрисовать в стиле реализма двух котиков по фотографии
Очень срочно, дедлайн до завтрашнего утра/обеда
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