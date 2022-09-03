Требуется создание реалистичных иллюстраций двух котиков по предоставленной фотографии. Работа должна быть выполнена очень срочно, с дедлайном до завтрашнего утра или обеда. Пожалуйста, предоставьте высококачественные изображения, соответствующие стилю реализма.
Нарисовать Ириску
Уважаемые художники, спасибо вам большое, всем кто откликнулся. Обязательно напишу. Пока больше предложений не нужно. Еще раз спасибо!
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