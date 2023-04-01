Spektrica13

Дарья Spektrica13

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн интерьеров, 3d-моделирование, иллюстрации, коллаж

Приветствую!

Меня зовут Дарья. Имею высшее образование по специальности архитектура.

Выполняю различные задачи, а именно:

► В области дизайна интерьера:

 ○ Проектирование архитектурных решений

 ○ 3D-моделирование

 ○ Визуализация в технике коллаж

 ○ Рабочая документация

►В области 2D-арт:

○ Иллюстрации и рисунки, коллаж

○ Концепт-арт

○ Фан-арт

Работаю в программах:

○ Adobe Photoshop 

○ Graphisoft Archicad 24

○ Adobe Illustrator

○ SketchUp

○ AutoCAD

Для связи:

Telegram: 89281062527

Mail: [email protected]

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