Дизайн интерьеров, 3d-моделирование, иллюстрации, коллаж Приветствую! Меня зовут Дарья. Имею высшее образование по специальности архитектура. Выполняю различные задачи, а именно: ► В области дизайна интерьера: ○ Проектирование архитектурных решений ○ 3D-моделирование ○ Визуализация в технике коллаж ○ Рабочая документация ►В области 2D-арт: ○ Иллюстрации и рисунки, коллаж ○ Концепт-арт ○ Фан-арт Работаю в программах: ○ Adobe Photoshop ○ Graphisoft Archicad 24 ○ Adobe Illustrator ○ SketchUp ○ AutoCAD Для связи: Telegram: 89281062527 Mail: [email protected] Внутренний чат Weblance

Я против войны в Украине !