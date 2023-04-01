Дизайн интерьеров, 3d-моделирование, иллюстрации, коллаж
Приветствую!
Меня зовут Дарья. Имею высшее образование по специальности архитектура.
Выполняю различные задачи, а именно:
► В области дизайна интерьера:
○ Проектирование архитектурных решений
○ 3D-моделирование
○ Визуализация в технике коллаж
○ Рабочая документация
►В области 2D-арт:
○ Иллюстрации и рисунки, коллаж
○ Концепт-арт
○ Фан-арт
Работаю в программах:
○ Adobe Photoshop
○ Graphisoft Archicad 24
○ Adobe Illustrator
○ SketchUp
○ AutoCAD
Для связи:
Telegram: 89281062527
Mail: [email protected]
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Я против войны в Украине!
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