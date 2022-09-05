Test Work #1

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка64 просмотра

Картинка с размерами 360 ширина и 120 высота, на которой изображена семья на фоне в поп-арт стиле

3 года назад
golden_mountains
Станислав 
26 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$20
4 дня
Escrow
Отличный исполнитель! Качественная работа, рекомендую.
Отличный, отзывчивый заказчик, однозначно рекомендую. Спасибо за интересный проект

Заявки фрилансеров

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад

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