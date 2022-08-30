Требуется нарисовать 4 картинки, на которых будут обозначены слои дорожного полотна. Иллюстрации должны быть четкими и информативными, отражающими структуру и материалы слоев.
Исправить 6 мини-рисунков
Есть несколько вот такого типа рисунков, где коряво обработаны фотки и, в итоге, получились такие косяки, как тут))
В данном случае, например, нужно исправить лицо. И таких картинок еще 6 будет (ну это, пожалуй, самое сложное, остальное легче).
Пришлите фотку в исправленном варианте, обязательно наложите вотермарк, и, если все ок, выбираю вас исполнителем и присылаю остальные 6 фоток
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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