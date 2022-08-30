Исправить 6 мини-рисунков

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Завершен4 заявки314 просмотров

Есть несколько вот такого типа рисунков, где коряво обработаны фотки и, в итоге, получились такие косяки, как тут))

В данном случае, например, нужно исправить лицо. И таких картинок еще 6 будет (ну это, пожалуй, самое сложное, остальное легче).

Пришлите фотку в исправленном варианте, обязательно наложите вотермарк, и, если все ок, выбираю вас исполнителем и присылаю остальные 6 фоток

3 года назад
guest_1652880563094
3 года в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

nutaart
Анна 
32 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$6
1 день
Escrow
Анна очень быстро и качественно выполнила работу (даже внесла некоторые дополнительные правки). Было очень приятно сотрудничать!
Отличный заказчик! Понятное и чёткое ТЗ, оперативно отвечал. Однозначно рекомендую)

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