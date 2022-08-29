Отрисовка NFT

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт34 заявки743 просмотра

Нужно отрисовать базу этого кота в стиле первой  картинки, то есть без каких-то аксессуаров. Если первая работа устроит, нужно будет позже отрисовывать уже с разными аксессуарами 

NFT
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