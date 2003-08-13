Damn__moon_666

Дизайн сайтов, логотипы
👋 Графический дизайн это моя волна
Портфолио h ttps://www.behance.net/dinadamn1
👋 Привет!
Меня зовут Диана, мне 18 лет. Живу в городе Киев, Украина. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне, учусь на это и знаю много тонкостей.
Делаю: дизайн сайтов, креативы, фото редактирование, макеты, логотипы, и много чего другого.
Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator.
В первую очередь хочу помочь воплотить Вашу идею!
Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату , если не понравится мой дизайн.
李 Честность, откровенность и пунктуальность
Обещаю что Ваш заказ будет выполнен вовремя!
Все правки бесплатные.
Обсуждаю заказ с удовольствием
Всегда готова обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп, зум - как Вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы.
酪 Всегда на связи Мобильный: +38 098 884 20 03
(viber, telegram)