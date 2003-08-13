Damn__moon_666

Дизайн сайтов, логотипы

👋 Графический дизайн это моя волна

👋 Привет!

Меня зовут Диана, мне 18 лет. Живу в городе Киев, Украина. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне, учусь на это и знаю много тонкостей.

Делаю: дизайн сайтов, креативы, фото редактирование, макеты, логотипы, и много чего другого.

Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator.

 В первую очередь хочу помочь воплотить Вашу идею!

Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату , если не понравится мой дизайн.

李 Честность, откровенность и пунктуальность

Обещаю что Ваш заказ будет выполнен вовремя!

Все правки бесплатные.

 Обсуждаю заказ с удовольствием

Всегда готова обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп, зум - как Вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы.

酪 Всегда на связи

 Мобильный: +38 098 884 20 03

(viber, telegram)