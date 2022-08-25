Необходимо создать обложку для музыкального проекта в стиле игры 'Hotline Miami' с персонажем, гитарой в виде девушки и шестью персонажами с головами животных. Размеры 1080x1080. Фон может быть с луной или неоновым туннелем. Срок выполнения — 4-5 дней.