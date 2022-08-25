Требуется нарисовать персонажа для сайта онлайн казино в Figma или PSD. Персонаж должен быть брутальным и скрытным, носить шляпу с огнем. Основные элементы должны сочетать два примера, учитывая тематику и стиль. Примеры прикреплены для вдохновения.
Изменить арт
Нужно изменить татуировку на арте и вместо неё сделать надпись в том же стиле
Надпись: Renessans
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