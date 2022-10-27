2D Artist и специалист в photoshop
♠Рисую арты в стиле аниме опыт 2года, самоучка, могу нарисовать арт и в другом стиле, ♠В основном люблю рисовать девушек.
♠Каждый день прокачиваюсь, так как улучшил навыки аналитики.
♠Выполнено 40+ иностранных заказов,но из-за того что заблокировали пэйпал перешел на фриланс биржи https://www.instagram.com/aikencan/?hl=ru
Я против войны в Украине!
Портфолио
- )11 просмотров
- )12 просмотров
- Окружение10 просмотров
- Арт по фото или без18 просмотров
- Превью15 просмотров
- Шапка для любых целей15 просмотров
- Арт в аниме стиле85 просмотров
- Арт в аниме стиле20 просмотров