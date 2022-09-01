Графический дизайнер и иллюстратор

Только начинаю зарабатывать на своей специальности, постоянно развиваю навыки в графике и программах

Рисую уже 8 лет в традиционном формате, пишу картины и иллюстрации, в формате диджитал рисую примерно столько же лет, создаю графические иллюстрации и картины

В целом могу сделать что угодно, т.к. есть многолетний опыт работы с творческими ресурсами: от обработки фотографий, до создания полноценной картины в фирменном стиле или своём

Хорошо освоена в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, FireAlpaca, PaintSai, Krita

Цены на мои работы варьируются от 300 до 1000 рублей, смотря что за работа, цены на разные работы указаны в портфолио