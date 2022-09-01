Графический дизайнер и иллюстратор
Только начинаю зарабатывать на своей специальности, постоянно развиваю навыки в графике и программах
Рисую уже 8 лет в традиционном формате, пишу картины и иллюстрации, в формате диджитал рисую примерно столько же лет, создаю графические иллюстрации и картины
В целом могу сделать что угодно, т.к. есть многолетний опыт работы с творческими ресурсами: от обработки фотографий, до создания полноценной картины в фирменном стиле или своём
Хорошо освоена в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, FireAlpaca, PaintSai, Krita
Цены на мои работы варьируются от 300 до 1000 рублей, смотря что за работа, цены на разные работы указаны в портфолио
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Создание коллажа к интерьеру6 просмотров
- Создание страницы календаря6 просмотров
- Создание мудборда5 просмотров
- Заказ на персонажа6 просмотров
- Созданный для заказчика персонаж3 просмотра
- Аватарка для социальной сети во вконтакте17 просмотров
- Обложка на sketchbook (графический рисунок)20 просмотров
- Графическое изображение13 просмотров