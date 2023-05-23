Графический редактор и аниматор
Работаю с графикой во многих направлениях.
Иллюстрация
Создание и коллажирование баннеров с нуля.
Анимация
2d анимация
Фотообработка
Ретуширование
Обработка света/тени
Обтравка/удаление/добавление объектов разной сложности
Создание логотипов и банеров
Оформление сайтов и каналов Twitch/Youtube/WASD и многое другое.
Немного веб программирования, а так же работа с текстами (транскрибация, переводы текстов)
Субтитры к видео
Портфолио
- Арт-портрет Сакура15 просмотров
- Портрет арт18 просмотров
- Флаер семейного форума20 просмотров
- Визуализация инфографика11 просмотров
- Изменение цвета куртки23 просмотра
- Обработка и ретушь фото товаров маркета11 просмотров
- Обработка и ретушь фото товаров маркета12 просмотров
- Омоложение14 просмотров