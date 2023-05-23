Графический редактор и аниматор

Работаю с графикой во многих направлениях.

Иллюстрация

Создание и коллажирование баннеров с нуля.

Анимация

2d анимация

Фотообработка

Ретуширование

Обработка света/тени

Обтравка/удаление/добавление объектов разной сложности

Создание логотипов и банеров

Оформление сайтов и каналов Twitch/Youtube/WASD и многое другое.

Немного веб программирования, а так же работа с текстами (транскрибация, переводы текстов)

Субтитры к видео