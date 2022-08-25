Адаптировать 5 изображений

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок510 просмотров

Необходимо адаптировать 5 изображений. Иходный файл в формате EPS.

  • В центр изображений добавить надпись
  • Закрасить белые пузыри вокруг изображения
  • Адаптировать по размерам
  • Сохранить в PNG без фона
Пример исходника в приложении.
3 года назад
MaxLARK
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nekamenev
Никита 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Сработались на отлично! Никита активно включился и даже перехватил заказ у более медленного исполнителя, проявил инициативу, хорошо реализовал задачу и учтиво доработал правки и пожелания! Так держать! Однозначно рекомендую!
Четкое ТЗ. Конкретные правки. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Кристина
 
29 лет
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год назад
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3 года назад
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3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
nekamenev
Никита 
23 года
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2 года назад
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Иван
 
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