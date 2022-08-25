Требуется нарисовать персонажа для сайта онлайн казино в Figma или PSD. Персонаж должен быть брутальным и скрытным, носить шляпу с огнем. Основные элементы должны сочетать два примера, учитывая тематику и стиль. Примеры прикреплены для вдохновения.
Адаптировать 5 изображений
Необходимо адаптировать 5 изображений. Иходный файл в формате EPS.
- В центр изображений добавить надпись
- Закрасить белые пузыри вокруг изображения
- Адаптировать по размерам
- Сохранить в PNG без фона
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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