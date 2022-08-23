Обложка для трека

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Закрыт17 заявок1093 просмотра
#1$50

Название трека "дорога", смысл в тернистом пути, пройдя который ждет успех. 

Текст трека: 

сколько поражений но я всё равно буду целиться в мишени

которые наметил

я должен делать деньги

делать по КД их

в стакане снова отрава, она расслабит

это было в последний

я снова сам себе говорю неправду

и каждый раз я спотыкаюсь

потом не знаю, где мне искать радость

я больше не на их радарах

это мой закрытый космос

я в нём снова растворяюсь

сколько за спиною страхов

непринятий самого себя

но это всё мой страггл

меня уже не спрашивают куда я пропал

а я пропадаю дома, я чиню там свой чердак

в памяти очередной опять провал...

и не так всё это я себе здесь представлял

[Припев: X2]:

ты веди меня дорога

я прожил ещё так мало

но уже как будто много

да мне было очень больно

не хочу себя жалеть

но я должен щас работать

GodBarni:

[Куплет 1]:

Мне так страшно открыть двери

Не могу себе поверить

Что с самим собой в раздоре

Словно я в чужом разъёме

Я шагаю по дороге

Фонари все резко гаснут

Камни, стёкла режут ноги

Я не буду опускаться

Я устал от страхов бегать, в меня вшиты маячки

Хочу спрятаться куда-то, они вновь меня нашли

Я нравлюсь им так сильно, но мы даже не близки

Я молю меня забыть, но я слышу лишь гудки

В окне вижу только осень

Состояние не очень

Ночью долго засыпаю

Из-за храпа тараканов

По ночам бывает страшно

По ночам бывает больно

Мои нервы прошептали

Братик, в нас пуста обойма

Дорог будет ещё много

Их рисуем только сами

Вновь дрожащими руками

Отдавая все тепло

Как бы страшно мне не было

I still hate the fucking panic

Сколько планов, сколько целей

Ну куда ж без поражений

[Припев: X2]:

Ты веди меня дорога

Я прожил ещё так мало

Но уже как будто много

Ты веди меня дорога

Я устал от этих страхов

Их во мне излишне много

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