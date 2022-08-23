Требуется нарисовать и создать покадровую 2D анимацию, основываясь на предоставленном референсе. Важно добиться близкого соответствия оригиналу. Работа должна включать качественные иллюстрации и детальную проработку каждого кадра.
Обложка для трека
Название трека "дорога", смысл в тернистом пути, пройдя который ждет успех.
Текст трека:
сколько поражений но я всё равно буду целиться в мишени
которые наметил
я должен делать деньги
делать по КД их
в стакане снова отрава, она расслабит
это было в последний
я снова сам себе говорю неправду
и каждый раз я спотыкаюсь
потом не знаю, где мне искать радость
я больше не на их радарах
это мой закрытый космос
я в нём снова растворяюсь
сколько за спиною страхов
непринятий самого себя
но это всё мой страггл
меня уже не спрашивают куда я пропал
а я пропадаю дома, я чиню там свой чердак
в памяти очередной опять провал...
и не так всё это я себе здесь представлял
[Припев: X2]:
ты веди меня дорога
я прожил ещё так мало
но уже как будто много
да мне было очень больно
не хочу себя жалеть
но я должен щас работать
GodBarni:
[Куплет 1]:
Мне так страшно открыть двери
Не могу себе поверить
Что с самим собой в раздоре
Словно я в чужом разъёме
Я шагаю по дороге
Фонари все резко гаснут
Камни, стёкла режут ноги
Я не буду опускаться
Я устал от страхов бегать, в меня вшиты маячки
Хочу спрятаться куда-то, они вновь меня нашли
Я нравлюсь им так сильно, но мы даже не близки
Я молю меня забыть, но я слышу лишь гудки
В окне вижу только осень
Состояние не очень
Ночью долго засыпаю
Из-за храпа тараканов
По ночам бывает страшно
По ночам бывает больно
Мои нервы прошептали
Братик, в нас пуста обойма
Дорог будет ещё много
Их рисуем только сами
Вновь дрожащими руками
Отдавая все тепло
Как бы страшно мне не было
I still hate the fucking panic
Сколько планов, сколько целей
Ну куда ж без поражений
[Припев: X2]:
Ты веди меня дорога
Я прожил ещё так мало
Но уже как будто много
Ты веди меня дорога
Я устал от этих страхов
Их во мне излишне много
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