Приглашение на свадбу в стиле Тиндер

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт23 заявки439 просмотров

Нужно сделать приглашение (картинку) на свадьбу.

- картинка будет разослана в телеграмме, поэтому должна хорошо читаться с экрана мобильного телефона

- визуальный стиль приглашения - популярный сервис знакомств Тиндер, брачующиеся познакомились в нем

- информация в приглашении: адрес загса, адрес ресторана, дресс-код, пожелание про подарки (лучше деньгами)

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Иллюстрации и Рисунки
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