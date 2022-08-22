Требуется нарисовать и создать покадровую 2D анимацию, основываясь на предоставленном референсе. Важно добиться близкого соответствия оригиналу. Работа должна включать качественные иллюстрации и детальную проработку каждого кадра.
Приглашение на свадбу в стиле Тиндер
Нужно сделать приглашение (картинку) на свадьбу.
- картинка будет разослана в телеграмме, поэтому должна хорошо читаться с экрана мобильного телефона
- визуальный стиль приглашения - популярный сервис знакомств Тиндер, брачующиеся познакомились в нем
- информация в приглашении: адрес загса, адрес ресторана, дресс-код, пожелание про подарки (лучше деньгами)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна карточек товаров для площадки Wildberries. Необходимо создать 8-10 изображений для одного товара. Укажите стоимость разработки, время выполнения и опыт работы с подобными проектами. Обязательно подписание документов с передачей прав после завершения работы.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем 2D художников для создания иллюстраций и анимаций, которые рассказывают историю под музыку. Также нужен растровый художник для обложек. Работа в команде. Присылайте портфолио с примерами работ и указывайте приоритетную роль.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо переделать готовый логотип для магазина в Instagram и ВКонтакте, изменив цвет волос на коричневый, глаза на зеленые, а брови на темно-коричневые. Также требуется добавить паутинку от ловца снов между рогов. Все элементы должны гармонировать между собой.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Необходимо создать preview картинку с размером 1280x720 и форматом 16:9. Применить аналогичные спецэффекты, как в приложенном примере. Максимальный размер файла - 2 Мб. Техническое задание будет предоставлено исполнителю.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется создать набор оригинальных рисунков 'курочки' для кружечок. Иллюстрации должны быть яркими и привлекательными, подходящими для использования на кружках.Завершен3 года назад
- $5
Требуется разработать набор иллюстраций на тему 'космические животные'. Ожидается создание уникальных и привлекательных рисунков, которые могут быть использованы в различных проектах.Завершен3 года назад
Требуется создать чёрно-белый рисунок человека на основе фотографии. Для получения подробной информации о проекте предусмотрена личная переписка.Завершен3 года назад
- $25
Требуется создать векторную картинку в формате ai, dwg или pdf для лазерной гравировки по дереву. Картинка должна изображать очертания Москвы и 12 административных округов, а также значимые объекты, людей и животных. Размер не более 20*20 см, черно-белая, без мелких деталей и шрифта. Обсуждение объектов возможно.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется нарезка 5 персонажей под костную анимацию, каждый из которых должен иметь 3 версии: одетая, раздетая и полураздетая. Персонажи должны быть подготовлены под различные анимации, включая моргание, злость, удивление и другие. Обязательно дорисовка в нужных местах. Срок выполнения - около недели. Бюджет ограничен.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт3 года назад