Требуется нарезка 5 персонажей под костную анимацию, каждый из которых должен иметь 3 версии: одетая, раздетая и полураздетая. Персонажи должны быть подготовлены под различные анимации, включая моргание, злость, удивление и другие. Обязательно дорисовка в нужных местах. Срок выполнения - около недели. Бюджет ограничен.
Картинка в Adobe Illustrator, AutoCAD в формате ai, dwg, pdf
Создать картинку в векторном формате в Adobe ill., Автокад или другом с расширением ai, cdr, dxf, dwg или хорошего качества pdf. Картинка нужна для гравировки по дереву лазером. Тема: Москва с ее очертаниями по административному признаку.
1. Размер не более 20*20 см
2. Только черно-белая
3. Должна включать границы по периметру всей Москвы и 12 администравных округов, рисунки значимых объектов, люди, животные, спорт. Объекты обсудим+можно предложить свои.
4. Избегать близко расположенных мелких деталей и линий
5. Не использовать мелкий шрифт, использовать разный формат и регистр шрифтовРабота на перспективу
Заявки фрилансеров
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