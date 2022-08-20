Картинка в Adobe Illustrator, AutoCAD в формате ai, dwg, pdf

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки205 просмотров

Создать картинку в векторном формате в Adobe ill., Автокад или другом с расширением ai, cdr, dxf, dwg или хорошего качества pdf. Картинка нужна для гравировки по дереву лазером. Тема: Москва с ее очертаниями по административному признаку.

1. Размер не более 20*20 см

2. Только черно-белая

3. Должна включать границы по периметру всей Москвы и 12 администравных округов, рисунки значимых объектов, люди, животные, спорт. Объекты обсудим+можно предложить свои.

4. Избегать близко расположенных мелких деталей и линий

5. Не использовать мелкий шрифт, использовать разный формат и регистр шрифтовРабота на перспективу

AutoCAD
3 года назад
guest_16609976969696
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад

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