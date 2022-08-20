Создать картинку в векторном формате в Adobe ill., Автокад или другом с расширением ai, cdr, dxf, dwg или хорошего качества pdf. Картинка нужна для гравировки по дереву лазером. Тема: Москва с ее очертаниями по административному признаку.

1. Размер не более 20*20 см

2. Только черно-белая

3. Должна включать границы по периметру всей Москвы и 12 администравных округов, рисунки значимых объектов, люди, животные, спорт. Объекты обсудим+можно предложить свои.

4. Избегать близко расположенных мелких деталей и линий

5. Не использовать мелкий шрифт, использовать разный формат и регистр шрифтовРабота на перспективу