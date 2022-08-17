Необходимо создать эскиз тату в стиле, указанном в примерах. Персонаж Хисока должен быть изображен в заданной позе, с картами вместо сердца и с добавлением длинных линий и завитков. Также требуется учесть масштабы и расположение тату на руке, согласно предоставленным фотографиям.