Нужно будет создавать страницы на русскоязычные и англоязычные сайты в тематике iGaming. Тексты уже написаны. От дизайнера требуется создание уникальных изображений под блоки текста по заданным характеристикам. Рисовать иллюстрации с нуля не нужно, достаточно картинок в виде несложных коллажей на основе клипарта.

Количество картинок для одной страницы - в среднем 10-30 в зависимости от размера текста.

За создание изображений для 1 страницы сайта - 10$

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