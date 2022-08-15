Создание изображений

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок633 просмотра

Нужно будет создавать страницы на русскоязычные и англоязычные сайты в тематике iGaming. Тексты уже написаны. От дизайнера требуется создание уникальных изображений под блоки текста по заданным характеристикам. Рисовать иллюстрации с нуля не нужно, достаточно картинок в виде несложных коллажей на основе клипарта.

Количество картинок для одной страницы - в среднем 10-30 в зависимости от размера текста.

За создание изображений для 1 страницы сайта - 10$

#adobe photoshop #adobe illustrator #figma

Figma
3 года назад
guest_16419872469587
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