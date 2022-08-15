Необходимо создать обложку для музыкального альбома с названием '12'. Предоставляется полная творческая свобода. Важно представить набросок для выбора исполнителя. Принимаются как рисованные работы, так и 3D-иллюстрации. Ожидается долгосрочное сотрудничество.
Создание изображений
Нужно будет создавать страницы на русскоязычные и англоязычные сайты в тематике iGaming. Тексты уже написаны. От дизайнера требуется создание уникальных изображений под блоки текста по заданным характеристикам. Рисовать иллюстрации с нуля не нужно, достаточно картинок в виде несложных коллажей на основе клипарта.
Количество картинок для одной страницы - в среднем 10-30 в зависимости от размера текста.
За создание изображений для 1 страницы сайта - 10$
#adobe photoshop #adobe illustrator #figma
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