Картинка для сайта

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Закрыт16 заявок759 просмотров

Нужна картинка для сайта в размере 1860*520(+/-), картинка должна подходить под сайт - наложен текстовый блок, и представляет из себя помещение хостела/гостиницы с простеньким интерьером, пример во вложении. Подробности исполнителю.

3 года назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
36 лет
3 года в сервисе
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Маргарита
 
22 года
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Илья
 
19 лет
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3 года назад
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Кира
 
26 лет
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Екатерина
 
26 лет
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Анна
 
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Кирилл
 
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София
 
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Никита
 
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Артем
 
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Михаил
 
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13 часов назад
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3 года назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
Олександр
 
20 лет
3 года в сервисе
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Даниил
 
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3 года назад
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Ярослав
 
34 года
13 лет в сервисе
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Лидия
 
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3 года назад

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