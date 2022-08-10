Придумать и нарисовать 2 gif-анимации

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Закрыт3 заявки317 просмотров

Нужно придумать и нарисовать 2 gif-анимации для интерфейса прибора N4-25.

Ссылка на описание прибора: https://irs1.ru/n4-25/

На данный момент разработан новый интерфейс, для которого требуется 2 иконки.

Основная функция прибора - генерировать напряжение на клеммах (клеммы - красная и черная, находятся на панели прибора внизу слева, их видно на картинках в описании прибора).

Прибор может находиться в 3 состояниях (взаимоисключающих):

1. Не выдает напряжение

﻿2. Сигнал (напряжение) устанавливается

﻿ ﻿Например, пользователь задал напряжение 10 и включил сигнал (нажал на кнопку старт).

﻿ ﻿Напряжение может плавно подниматься от 0 до 10 в течении некоторого времени.

﻿ ﻿Когда прибор дошел до напряжения 10, может потребоваться еще некоторое время, чтобы прибор ﻿вышел на заданную точность генерации (указанную в характеристиках прибора).

Весь этот процесс может занимать от нескольких секунд до нескольких минут.

﻿3. Сигнал установлен

﻿ ﻿Прибор выставил нужное напряжение и "убедился", что напряжение генерируется достаточно точно

Анимации должны отображаться в интерфейсе, когда прибор находится в состояниях 2 и 3.

Пример текущего интерфейса прибора прикреплен во вложениях

Иконки (одна иконка в один момент времени) будут отображаться на подобных экранах, в верхнем правом углу, слева от иконки термометра и должны быть такого же размера, как и иконка термометра.

В состоянии 1 никакой иконки отображаться не будет.

Дисплей прибора - черно-белый, 16 цветов => доступные цвета: 0x00, 0x10, 0x20 ... 0xD0, 0xE0, 0xFF. Но, вероятно, лучше сделать такой же цвет, как у иконки термометра - это 0x40 (фон прозрачный).

Формат картинки - 24х24 пикселя, до 30 кадров на одну анимацию. Все кадры нужны как отдельные картинки в формате PNG.

3 года назад
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