Требуется художник для создания уникальной иллюстрации для NFT. Подробности и требования будут предоставлены в личном сообщении. Ожидается креативный подход и высокое качество исполнения.
Придумать и нарисовать 2 gif-анимации
Нужно придумать и нарисовать 2 gif-анимации для интерфейса прибора N4-25.
Ссылка на описание прибора: https://irs1.ru/n4-25/
На данный момент разработан новый интерфейс, для которого требуется 2 иконки.
Основная функция прибора - генерировать напряжение на клеммах (клеммы - красная и черная, находятся на панели прибора внизу слева, их видно на картинках в описании прибора).
Прибор может находиться в 3 состояниях (взаимоисключающих):
1. Не выдает напряжение
2. Сигнал (напряжение) устанавливается
Например, пользователь задал напряжение 10 и включил сигнал (нажал на кнопку старт).
Напряжение может плавно подниматься от 0 до 10 в течении некоторого времени.
Когда прибор дошел до напряжения 10, может потребоваться еще некоторое время, чтобы прибор вышел на заданную точность генерации (указанную в характеристиках прибора).
Весь этот процесс может занимать от нескольких секунд до нескольких минут.
3. Сигнал установлен
Прибор выставил нужное напряжение и "убедился", что напряжение генерируется достаточно точно
Анимации должны отображаться в интерфейсе, когда прибор находится в состояниях 2 и 3.
Пример текущего интерфейса прибора прикреплен во вложениях
Иконки (одна иконка в один момент времени) будут отображаться на подобных экранах, в верхнем правом углу, слева от иконки термометра и должны быть такого же размера, как и иконка термометра.
В состоянии 1 никакой иконки отображаться не будет.
Дисплей прибора - черно-белый, 16 цветов => доступные цвета: 0x00, 0x10, 0x20 ... 0xD0, 0xE0, 0xFF. Но, вероятно, лучше сделать такой же цвет, как у иконки термометра - это 0x40 (фон прозрачный).
Формат картинки - 24х24 пикселя, до 30 кадров на одну анимацию. Все кадры нужны как отдельные картинки в формате PNG.
Заявки фрилансеров
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