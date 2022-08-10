Необходимо разработать привлекательную и качественную инфографику для карточек товара на платформах ВБ и Озон. Ожидается интересный дизайн, который привлечет внимание покупателей и улучшит визуальное восприятие товара.
Нарисовать NFT
[table]Нужно сделать NFT , подробности и описание я скину в лс
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Заявки фрилансеров
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