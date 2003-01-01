Художник-иллюстратор

Я художник-иллюстратор)Рисую только на графическом планшете различного вида арты:нфт картинки,стикеры,рекламные креативы,комиксы и т.д.

На один арт трачу до 2-х дней

с вас:

1. Подробное описание желаемого арта с референсами;2. Размеры вашего изображения ( пример 3000х2000px);3. Формат нужного вам файла(jpg,png,psd и т. д. );4. Цветовая гамма.

Пишите в любое время,сориентирую по цене.