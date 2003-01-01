Лера Крылова LeraleraleraLeraleralera
21 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Художник-иллюстратор
Я художник-иллюстратор)Рисую только на графическом планшете различного вида арты:нфт картинки,стикеры,рекламные креативы,комиксы и т.д.
На один арт трачу до 2-х дней
с вас:
1. Подробное описание желаемого арта с референсами;2. Размеры вашего изображения ( пример 3000х2000px);3. Формат нужного вам файла(jpg,png,psd и т. д. );4. Цветовая гамма.
Пишите в любое время,сориентирую по цене.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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