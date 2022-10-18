Создать 20 логотипов на одну тему

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Завершен15 заявок605 просмотров

Привет, нужно создать серею лого на тему куриц за 6 дней, логотипы должны быть минималистичными

стоимость работы до 50 баксов это 2500 рублей, если вы думаете что это много, можете предложить свою цену все остальные вопросы в личку) Принимаю многих

+ хороший отзыв и опыт работы в портфолио

3 года назад
Bet_main
Ярослав 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$50
5 дней
Escrow
всё выполнено хорошо
после недельной работы был кинут, ни в коем случае не сотрудничайте с этим человеком

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#1
Иллюстрации и Рисунки
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