Ищутся иллюстрации патриотических тем для печати на пазлах 500 и 1000 элементов. Сюжеты должны изображать воинов ЗСУ в стиле супергероев с украинской символикой. Формат 480 х 670 мм, качество 300 dpi или векторное. Лица должны быть неперсональными, а фоны светлыми и сочными. Изображения не должны пропагандировать войну и насилие.