Нарисовать карикатуру/мем

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Закрыт9 заявок393 просмотра

Нужен человек умеющий и делающий это постонно. Нарисовать карикатуру или мем.

В отклике прошу указывать ваш контакт и ссылку на портфолио с такими работами. 

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