Требуется создать креативную инфографику, посвященную драматургии и писательству. Исходные данные предоставляются в виде списков тезисов и пояснений. Ожидается использование графических элементов для наглядного представления информации.
Нарисовать персонажа для мобильной игры
Нарисовать персонажа (героя) для мобильной игры по примеру казуального стиля. Персонаж по стилю, оформлению должен сливаться со своими "коллегами".
Рамку рисовать не нужно, необходим бюст персонажа как в примере.
Технические требования: PSD + JPEG\PNG файл. Размеры от FullHD вертикально. Ширина 1750 pх. высота 2500 pх.
Референсы:
- https://drive.google.com/file/d/1wOsRE0nlD11zlwNG5zMc53qC2-4MiyyC/
- https://drive.google.com/file/d/1psyrobGIaf1-yCpzg9Vg856Ugss0fV8I/
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