Нарисовать персонажа для мобильной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт22 заявки573 просмотра

Нарисовать персонажа (героя) для мобильной игры по примеру казуального стиля. Персонаж по стилю, оформлению должен сливаться со своими "коллегами".

Рамку рисовать не нужно, необходим бюст персонажа как в примере.

Технические требования: PSD + JPEG\PNG файл. Размеры от FullHD вертикально. Ширина 1750 pх. высота 2500 pх.

Референсы:

Можете посмотреть игру для лучшего понимания стиля: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FigaseGame.MagicBattleMergeRandomCards
3 года назад
Shaman222
45 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Лилиана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Кристина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
София
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лидия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Валентина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александра
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ангелина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Евгений
 
24 года
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
3 отзыва
3 года назад
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Айнур
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Иван
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олена
 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
56 отзывов
3 года назад
Маргарита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Даниал
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 отзыва
3 года назад
Михаил
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
1 отзыв
3 года назад
Анани
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
68 отзывов
3 года назад
Артем
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать крутую инфографику

    Требуется создать креативную инфографику, посвященную драматургии и писательству. Исходные данные предоставляются в виде списков тезисов и пояснений. Ожидается использование графических элементов для наглядного представления информации.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент менеджер создать несколько промо материалов

    Требуется контент менеджер для создания нескольких промо материалов на основе существующей графики. Форматы могут быть разными. Необходима проработка иллюстраций и рисунков.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести картинки в вектор

    Необходимо перевести около 20 картинок в векторный формат. Включает уменьшение детализации и подбор шрифтов. Примеры изображений предоставлены. Оплата через безопасную сделку.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать графику для фин приложения

    $20

    Требуется дизайнер для создания графики финансовых приложений на Android и iOS. Задачи включают разработку логотипов, баннеров и адаптацию под разные языки. Оплата обсуждается в зависимости от типа работы: 1000 руб за логотип, 2000 руб за баннеры. Условия обсуждаются заранее.

    AndroidiOS
    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 2 разные иконки для игры

    $10

    Требуется разработать 2 разные иконки для игры, основываясь на предоставленных примерах. Иконки должны быть уникальными и отражать стиль игры. Убедитесь, что каждая иконка отличается друг от друга.

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен боксарт для коробки настольной игры по мотивам "Танчиков" для пр

    Требуется разработка пиксельного боксарта для коробки настольной игры по мотивам 'Танчиков' для приставки Dendy. Референсы и арт компонентов доступны по указанным ссылкам. Проект без дедлайна.

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка эмблемы для парикмахерской

    Требуется создать красивую и лаконичную эмблему для вывески парикмахерской. Возможность использования традиционных образов и креативного подхода. Эмблема должна гармонировать с розовой надписью. Прилагаются фото будущей надписи и идеи для эмблемы.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отрисовать 170 цифровых картинок

    Требуется создать 170 квадратных картинок глаз со слезами и различными образами в зрачках. Глаза могут быть похожи, но должны отличаться. Фон — прозрачный. Работу можно выполнять частями по 20-30 картинок, оплата также производится частями. Полный список образов будет предоставлен в техническом задании.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    3 года назад